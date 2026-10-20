В Україні 21 жовтня вимикатимуть світло: графіки відключень

Обсяги відключень складатимуть від 1 до 2 черг, що відповідає тривалості від 4 до 8 годин.

Завтра, 21 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. За інформацією "Укренерго", з 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяги відключень складатимуть від 1 до 2 черг (тривалість від 4 до 8 годин).

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти", - наголосили в "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись, тож споживачам слід стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго.

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Графік відключень світла - Полтавська область

У Полтавській області завтра, 21 жовтня, застосовуються графіки погодинних відключень. Залежно від підчерги, світла не буде в середньому від 4 до 6 годин

Відключення світла – останні новини

Нагадаэмо, що ввечері 20 жовтня у Києві через атаку на енергообʼєкти столиці було частково знеструмлені чотири райони. Як повідомили в ДТЕК, знеструмлення зафіксовано у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському і Печерському районах.

Більшість багатоквартирних будинків в Києві готові до початку опалювального сезону. Проте біля 20% домівок не забезпечені резервним тепловим живленням і знаходяться в зоні підвищеного ризику, розповів УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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