РФ атакувала енергетику: у частині Києва аварійні відключення, жителі 6 областей без світла

Через пошкодження енергетичного обладнання в окремих районах Києва запровадили аварійні відключення.

Цієї ночі та вранці російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України – під ударами опинилися об’єкти у Полтавській, Волинській та Рівненській областях. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Внаслідок цих ударів частина українських родин залишилася без електропостачання", – сказав Некрасов.

За словами Некрасова, через обстріли зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Унаслідок російського обстрілу Харківщини загинув працівник енергетичної галузі.

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Через пошкодження енергетичного обладнання в окремих районах Києва запроваджено аварійні відключення електроенергії. Раніше оприлюднені графіки наразі не діють. Повернутися до планових графіків вдасться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Артем Некрасов додав, що у Тернопільській та Хмельницькій областях продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок попередніх атак. Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для більшості споживачів, які залишилися без світла через обстріли.

"В окремих регіонах сьогодні діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу", – зазначив перший заступник міністра енергетики.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень світла та зміни в електропостачанні можна на офіційних ресурсах операторів систем розподілу у вашому регіоні.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Нагадаємо, 21 жовтня внаслідок російської атаки в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії. Такі самі обмеження діяли й у Бучанському районі Київської області.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджав, що взимку Київ матиме найбільші ризики перебоїв з електропостачанням через значний дефіцит власних генерувальних потужностей.

Серед районів столиці, які перебувають у зоні підвищеного ризику, експерт назвав, зокрема, Голосіївський і частину Печерського району.

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