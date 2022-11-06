Наголошується, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

В "Укренерго" розповіли, у яких областях сьогодні застосовуватимуться погодинні відключення світла.

Як повідомляється у Telegram-каналі НЕК "Укренерго", під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про них можна на сайті, в особистому кабінеті або в соцмережах оператора системи розподілу (обленерго).

"Сьогодні, 6 листопада, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

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Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", - зазначили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 листопада, через збільшення споживання електроенергії НЕК "Укренерго" тимчасово припинила дію графіків погодинних відключень у Києві та семи областях та застосувала аварійні обмеження електропостачання.

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