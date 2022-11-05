Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

В "Укренерго" назвали сім областей, яких сьогодні торкнеться обмеження споживання електроенергії. Відомо, що такі заходи необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Як повідомляються на Facebook-сторінці "Укренерго", сьогодні, 5 листопада, з 6 години ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ для споживачів у багатьох областях.

Обмеження споживання електроенергії відбуватимуться у:

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місті Київ та Київській області,

у Чернігівській,

у Черкаській,

у Житомирській,

у Сумській,

у Харківській,

та Полтавській областях.

"Нагадаємо, графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", - додали в "Укренерго".

Також в установі нагадали, що такі обмеження потрібні для того, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", - наголосили в "Укренерго".

Обмеження світла в Україні

Як вже повідомляв УНІАН, на тлі поразок та невдач на фронті Росія почала завдавати масованих ракетних атак по мирних містах та об'єктах інфраструктури України.

Відомо, що тільки за період з 10 по 12 жовтня, коли Україна опинилася під ракетними з боку рашистів, було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури.

Проте на цьому атаки РФ не закінчилися. Вже 15 жовтня країна-агресорка продовжила бити по інфраструктурі України, 17 та 18 жовтня удари були по об'єктах у Києві. 22 жовтня рашисти атакували одразу декілька областей та знеструмили Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Після цього РФ завдала нового удару 27 жовтня, коли поцілила в енергетичну інфраструктуру на Київщині.

На тлі ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання. Українців закликають економити електрику у пікові години навантаження.

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