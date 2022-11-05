За вказівкою "Укренерго" на лівому березі Києва будуть введені екстрені аварійні відключення електропостачання.

На лівому березі Києва вводяться екстрені аварійні відключення електроенергії.

Як повідомляє компанія Yasno, відключення електроенергії вводяться за вказівкою "Укренерго".

"За вказівкою" Укренерго " на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують", - йдеться в повідомленні.

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Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на 1 листопада Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання.

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