У Києві почалися екстрені відключення світла

У деяких районах столиці також спостерігаються перебої з водопостачанням.

У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

"За командою Укренерго застосовані екстрені відключення", – написала енергетична компанія у своєму Telegram-каналі, нагадавши, що під час екстрених відключень графіки не діють.

У разі змін ДТЕК обіцяє інформувати населення.

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У деяких районах столиці також спостерігаються перебої з водопостачанням.

"Світло оф, вода тиск мінус. Чекаємо на потужну дзеркальну відповідь у відеозверненні", – зазначає Telegram-канал "Женьок Вещає".

Також відомо про запровадження аварійних виключень світла на Житомирщині.

"На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії (ГАВ)", – повідомляє "Житомиробленерго".

Відключення світла – інші новини

Нагадаємо, що внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі вранці було зафіксовано нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Низка Telegram-каналів повідомляла, що вночі Росія атакувала енергетичні об’єкти Києва. При цьому у Міністерстві енергетики зазначали, що сьогодні застосування обмежень на споживання електроенергії не прогнозується.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала документи, які свідчать про підготовку Росією атак на енергетичну систему взимку. За його словами, росіяни детально визначили, які саме об’єкти планують атакувати, якою кількістю зброї та якими видами.

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