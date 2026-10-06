В Україні сьогодні діятимуть графіки відключення світла

Зазначається, що в чотирьох областях частково відсутнє електропостачання.

Російська Федерація вчергове била по енергетичній інфраструктурі України. У зв’язку з цим сьогодні, 6 жовтня, діятимуть графіки відключення світла, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Він зазначив, що сьогодні, з 15:00 до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги. При цьому він вказав, що у разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення.

Актуальні графіки та інформацію про зміни в електропостачанні українці можуть дізнатися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

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"Коли електроенергія подається за графіком, будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це допомагає зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень", - підсумував Некрасов.

Водночас внаслідок російської атаки наразі світло відсутнє у мешканців чотирьох областей.

"Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - повідомив чиновник.

Оновлено 11:35. В Черкачиобленерго поівдомили, що відповідно до команди НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області будуть застосовані графіки обмеження потужності з 15:00 до 24:00.

Відключення світла в Україні – прогнози експертів

Експерт Володимир Омельченко зазначив, що, попри масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, РФ необхідно завдати щонайменше п’ять, а можливо й десять подібних ударів, щоб виникли суттєві проблеми з генерацією та передачею електроенергії.

При цьому голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вказав, що російські окупанти намагаються залишити більшу частину лівого берега Києва без стабільного електропостачання, тому б’ють по лініях електропередачі над Дніпром.

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