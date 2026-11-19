Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, на яких ремонтні роботи вже майже завершені.

Росія атакувала об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії у кількох регіонах України. Внаслідок обстрілів станом на ранок 19 листопада знеструмлені споживачі у п’яти областях – Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу, у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено застосовуються аварійні відключення через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак

"Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Однак повторні атаки суттєво ускладнюють роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонтні роботи вже майже завершені", - сказав Некрасов.

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Він також повідомив, що під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків двічі зазнала ворожих атак на Чернігівщині, обійшлося без постраждалих.

Наразі у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

19 листопада у частині областей України цілодобово діють планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів застосовуються графіки погодинних відключень від 0,5 до 3 черг (що відповідає тривалості відключень від 2 до 12 годин).

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп зазначив, що деякі великі українські міста можуть опинитися у блекауті до двох тижнів. Найгірша ситуація з енергопостачанням складається зокрема у Києві, Одесі та Дніпрі.

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