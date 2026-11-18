Причиною обмежень є наслідки ворожих атак на енергосистему.

Завтра, 19 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3 черг, що відповідає тривалості відключень від 2 до 12 годин). Для промисловості передбачені графіки обмеження потужності.

"Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в пресслужбі.

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Оновлено о 21:44

Графік відключень - Полтавська область

В Полтавській області 19 листопада діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ).

Періоди відключень за чергами:

1.1 – 00:00–02:00, 07:00–09:00, 13:00–15:00, 19:00–22:00

1.2 – 00:30–03:00, 07:30–09:30, 13:30–16:30, 19:30–22:00

2.1 – 01:00–03:30, 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00

2.2 – 02:00–04:00, 08:30–10:30, 14:30–17:30, 20:30–22:30

3.1 – 03:00–04:30, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00

3.2 – 03:30–05:00, 09:30–11:30, 16:00–18:30, 21:30–23:30

4.1 – 04:00–05:30, 10:00–12:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00

4.2 – 04:30–06:30, 10:30–12:30, 16:30–19:30, 22:30–24:00

5.1 – 05:00–07:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00

5.2 – 05:30–07:30, 11:30–13:30, 17:30–20:30, 23:30–24:00

6.1 – 00:00–00:30, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–21:00

6.2 – 00:00–01:00, 06:30–08:30, 12:30–14:30, 18:30–21:30

Графік відключень - Сумська область

На Сумщині завтра також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Загальна тривалість відключень світла, залежно від черги, складатиме від 8 до 12 годин.

Ситуація в енергетиці України

18 листопада через пошкодження обладнання внаслідок атак РФ у Сумській, Харківській та Полтавській областях вимушено застосовувалися аварійні відключення. Крім цього, через російські удари було зафіксовано нові знеструмлення у восьми областях.

17 листопада у Києві внаслідок нічної атаки Росії були пошкоджені теплові магістралі на Північному та Південному мостах. Через це частину споживачів трьох районів перевели на резервне теплопостачання.

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