Графіки відключень 22 жовтня: кому вимикатимуть світло у четвер

Обсяги відключень складатимуть від 1 до 2 черг, що відповідає тривалості від 4 до 8 годин.

У четвер, 22 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження енергоспоживання.

Як повідомляє "Укренерго", графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів будуть застосовуватись з 6 ранку (обсягом від 1 до 2 черг).

В "Укренерго" підкреслили, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

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Там також зазначили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому енергетики закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго.

Графік відключень - Полтавська область

У Полтавській області завтра, 22 жовтня, застосовуються графіки погодинних відключень. Залежно від підчерги, світла не буде в середньому від 4 до 8 годин.

Графік відключень - Черкаська область

"Черкасиобленерго" оприлюднило графік відключень для Черкаської області на четвер, 22 жовтня.

Години відсутності електропостачання:

1.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

2.1 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

2.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

3.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;

3.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;

4.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;

4.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;

5.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

6.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

6.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00.

Графік відключення світла – Київська область

ДТЕК опублікував графіки відключення світла для Київщини. У четвер, 22 жовтня, лише в двох підчергах (4.1 та 4.2) світло вимикатимуть один раз за добу, в решті груп споживачів електроенергія буде відсутня двічі. Загальна тривалість відключень – від 4 до 8 годин.

Графік відключень – Сумська область

У Сумській області 22 жовтня також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". В шести підчергах (2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) завтра світло вимикатимуть лише один раз. При цьому в решті груп його вимикатимуть двічі на добу.

Відключення світла – останні новини

Як писав УНІАН, 21 жовтня через ворожу атаку в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів столиці було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аналогічні обмеження діяли й у Бучанському районі Київської області.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що з одинадцяти трансформаторів, які забезпечують електропостачання Києва та передають електроенергію до інших регіонів, захист мають лише чотири.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що взимку найбільші ризики перебоїв з електропостачанням загрожують саме столиці.

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