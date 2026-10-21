Графіки відключень 22 жовтня: кому вимикатимуть світло у четвер

У четвер, 22 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження енергоспоживання.
Як повідомляє "Укренерго", графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів будуть застосовуватись з 6 ранку (обсягом від 1 до 2 черг).
В "Укренерго" підкреслили, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Там також зазначили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому енергетики закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго.
Графік відключень - Полтавська область
У Полтавській області завтра, 22 жовтня, застосовуються графіки погодинних відключень. Залежно від підчерги, світла не буде в середньому від 4 до 8 годин.
Графік відключень - Черкаська область
"Черкасиобленерго" оприлюднило графік відключень для Черкаської області на четвер, 22 жовтня.
Години відсутності електропостачання:
1.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
2.1 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
2.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
3.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;
3.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;
4.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;
4.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;
5.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
6.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
6.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00.
Графік відключення світла – Київська область
ДТЕК опублікував графіки відключення світла для Київщини. У четвер, 22 жовтня, лише в двох підчергах (4.1 та 4.2) світло вимикатимуть один раз за добу, в решті груп споживачів електроенергія буде відсутня двічі. Загальна тривалість відключень – від 4 до 8 годин.
Графік відключень – Сумська область
У Сумській області 22 жовтня також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". В шести підчергах (2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) завтра світло вимикатимуть лише один раз. При цьому в решті груп його вимикатимуть двічі на добу.
Відключення світла – останні новини
Як писав УНІАН, 21 жовтня через ворожу атаку в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів столиці було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аналогічні обмеження діяли й у Бучанському районі Київської області.
Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що з одинадцяти трансформаторів, які забезпечують електропостачання Києва та передають електроенергію до інших регіонів, захист мають лише чотири.
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що взимку найбільші ризики перебоїв з електропостачанням загрожують саме столиці.