РФ атакувала енергетику 3 областей: масштабні руйнування, тисячі людей без світла

В Одеській області під обстріл потрапили розподільне обладнання та магістральні мережі.

Російські війська вночі та вранці 18 жовтня атакували енергетику Одещини, Вінниччині та Тернопільщині, тисячі споживачів залишилися без світла.

Як повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух, ворог продовжує атаки на регіон, зокрема критичну інфраструктуру.

"Сьогодні вранці зафіксовано влучання БпЛА в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Кременеччині. Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок - знеструмлено частину споживачів", - розповів посадовець.

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Згодом він додав, що зафіксовано влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який уже був атакований. Також є нове влучання в об'єкт енергетики у Борсуківській громаді.

"Про потерпілих з обох локацій - на даний час повідомлень не надходило. Усі потрібні служби працюють з наслідками й вживають необхідних заходів. Прохання до всіх жителів області - бути уважними до сигналів повітряних тривог", - акцентував Пастух.

Атаки на Одеську область

Також російські військові атакували енергетичні об’єкти на Одещині.

"Вночі російські війська масовано атакували енергетичні об'єкти на Одещині. Внаслідок ударів близько 24 тис. споживачів в різних районах області залишилися без електропостачання. Енергетики безупинно продовжують аварійно-відновлювальні роботи", - заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що у ніч на 18 жовтня під обстріл потрапили розподільні обʼєкти компанії, а також магістральної мережі іншої структури. За даними енергетиків, руйнування масштабні, для ремонту потрібен час.

Станом на ранок, частину клієнтів вдалося перезаживити, однак 24,1 тис. родин в частині Білгород-дністровського, Ізмаїльського та Болградського районів залишаються без світла.

Як пояснили у ДТЕК, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт тільки з дозволу військових та рятувальників, враховуючи безпекову ситуацію.

Атаки на Вінницьку область

Крім того, за словами начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Заболотної, в цьому регіоні внаслідок повітряної атаки є руйнування критичної інфраструктури. По області наявні аварійні відключення світла, там, де потрібно, критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення, додала посадовиця.

За її даними, найближчим часом ситуація з електропостачанням в області залишатиметься нестабільною.

Удари РФ по енергосистемі Україні

Як писав УНІАН, 17 жовтня через російську атаку Вінниця залишилася повністю без світла. Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що місто - без електроенергії. Йшлося, що фахівці оцінюють обсяг руйнувань. Він зазначив, що критична інфраструктура у населеному пункті працює на резервному живленні. На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме, на вулиці обіцяли вивести більше автобусів та маршрутних таксі.

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