У Києві та області введено аварійні відключення: хто залишився без світла

Світло зникло на правому березі, відключення поширюються далі.

Внаслідок атаки російських окупантів у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК.

Також аварійні відключення фіксуються у Бучанському районі Київської області. При цьому графіки погодинних відключень продовжують діяти в інших частинах столиці та Київського регіону.

Першим світло зникло у Святошинському районі до 8:42 середи, звідки відключення поширилися на інші райони. Енергетики наразі працюють над відновленням стабільного постачання електроенергії у будинки мешканців регіону за графіками.

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Ситуація в енергосистемі України – головні новини

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив УНІАН, що найбільш небезпечним містом взимку буде Київ, який має суттєвий дефіцит власної генерації електроенергії.

Через складність європейської бюрократії Україна не отримала вчасно енергетичне обладнання, необхідне для проведення ремонтів на уражених російськими окупантами енергооб’єктах. Це може впливати на швидкість відновлення і тривалість відключень світла, попереджає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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