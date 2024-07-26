Рішення ухвалене для зменшення навантаження на енергосистему.

З 27 липня графіки відключень електроенергії для Києва зсунуться на одну годину вперед. Це робиться для рівномірного навантаження на енергосистему.

"З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00", - повідомила прес-служба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання "Укренерго", щоб зменшити навантаження на енергосистему. У ДТЕК наголосили, що оновлені графіки будуть доступні з 00:00 27 липня у чат-боті та на сайті компанії.

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Ситуація в енергосистемі України

Українців неоднразово попереджали, що наступна зима не буде простою, оскільки російські загарбники нищать енергетичну інфраструктуру України.

На думку експерта Геннадія Рябцева, мова не йде про якісь "апокаліптични картини". За його словами, відключення триватимуть щонайбільше до 12 годин на добу.

Міністр енергетики України Герман Галущенко каще, що для успішного проходження цього періоду необхідно посилити противопітряну оборону країни.

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