Зазначається, що з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у столиці та низці областей.

Сьогодні, 18 липня, у низці областей буде більше відключень елеткроенергії через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах. Про це повідомили в "Укренерго".

"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні можна дізнатися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

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Відключення світла в Україні - останні новини

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що відчутне скорочення тривалості відключень світла в Україні може бути з середини серпня, але українцям може стати трохи легше вже наступного тижня.

Раніше видання The Economist писало, що регулярні відключення світла будуть звичним явищем для українців.

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