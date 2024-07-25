В умовах війни складно точно передбачити ситуацію, зазначили в Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ключовим питанням для успішного проходження зимового періоду є підсилення протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав під час брифінгу. За його словами, в умовах війни складно передбачити ситуацію на зиму через військову складову. Оскільки, якщо буде суттєвий вплив від ударів по енергосистемі, то можуть бути труднощі.

"Насправді росіяни розпочали війну в енергетиці набагато раніше. Тому ми пройшли той сезон і потім 2022-23 роки під щоденні обстріли з 10 жовтня по 9 березня. Всі бачили як ми стабільно пройшли минулий рік. Я впевнений, що ми переможемо і цей сезон", – сказав Галущенко.

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Він також зазначив, що рівень протиповітряної оборони є ключовим питанням над яким працюють цілодобово.

"Насправді підсилення в системах ППО є. І коли ми будемо розуміти можливості максимального захисту від перш за все ударів ракетами та дронами, то повірте ми зробимо все від нас залежне, щоб додати генерацію, відремонтуватися та стабільно пройти зиму", – запевнив міністр.

Ситуація в енергосистемі України

24 липня видання Euractiv писало, що для запобігання найгіршим сценаріям Україні необхідно розв'язати чотири завдання – протиповітряна оборона, ремонт генерації та децентралізовані нові потужності, передавальні мережі для імпорту, а також енергоефективність та управління попитом.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що українська кампанія з ремонту енергоблоків у 2024 році стане масштабнішою, ніж минулого року. Ремонтна кампанія йде цілодобово та вже має результати, але з міркувань безпеки конкретизувати рівень відновлення української генерації не можна.

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