Зазначається, що рішення ухвалено у зв'язку з розпорядженням "Укренерго".

Екстрені відключення світла сьогодні, 26 грудня, вводять у двох українських областях. Період обмежень можуть збільшити.

Зазначається, що рішення ухвалено у зв'язку з розпорядженням "Укренерго". Так, екстрені відключення світла застосують у Полтавській та Кіровоградській областях.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 26 грудня о 06:37 отримано команду на ведення 2 черг графіків аварійних відключень", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Полтаваобленерго".

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Зазначається, що о 07:30 отримано команду ввести графіки аварійних відключень в обсязі 20 МВт у Кременчуцькому районі області.

Крім того, з 06:48 введено в дію графік аварійних відключень у Кіровоградській області.

"У разі одночасного введення в дію графіка аварійних відключень і графіка погодинних відключень час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - зазначено в повідомленні "Кіровоградобленерго".

Графіки вимкнення світла в Україні - сьогоднішні новини

25 грудня в Україні запровадили графіки відключення електроенергії. Рішення ухвалили через масований ракетний обстріл, який просто зараз здійснюють російські окупаційні війська.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що 26 грудня застосовуватимуться заходи обмеження споживання як для побутових споживачів, так і для бізнесу та підприємств.

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