І буде світло: українські електростанції знаходять нові джерела енергії

Українська енергетика переживає найскладніші часи за період незалежного існування країни, але продовжує працювати. Місяць російської кривавої війни проти України показав, що звичні маршрути поставок енергетичних ресурсів мають докорінно змінитися.

Багато років українські енергетики та експерти говорили про необхідність зменшити енергетичну залежність нашої країни від Росії та Білорусі. Адже не дивлячись на те, що диктаторський режим Володимира Путіна вже вісім років веде боротьбу проти вільної України, деякі критично необхідні енергоресурси продовжували імпортуватись із країни-агресора, та її сателіта.

Вугілля, необхідне для потреб енергетики, та ядерне пальне для роботи наших атомних електростанцій до початку гарячої фази війни, яка розпочалася 24 лютого, здебільшого імпортувалися з Росії, а левова частина нафтопродуктів поставлялася з білоруських заводів. І це далеко не весь перелік.

Підлий військовий напад Росії фундаментально змінив енергетичні орієнтири України: наша країна скинула енергетичні кайдани і налагоджує поставки енергоносіїв від демократичних країн. Одночасно, ведеться боротьба за відновлення роботи частини об’єктів, по яких вдарила війна.

За підсумками цілого місяця жорстоких боїв, орда варварів завдала значної шкоди національній енергетичній інфраструктурі. Зокрема, в окупації працюють Каховська ГЕС, Охтирська ТЕЦ, пошкоджені Луганська і Чернігівська ТЕС. Через ворожі дії зупинено роботу близько 40 газорозподільчих станцій, сотні тисяч споживачів залишаються без електро та газопостачання.

Попереду довгий і складний шлях відбудови зруйнованої енергетичної інфраструктури та пошуку нових джерел постачання енергії. Але наші енергетики та урядовці справляться з цим завданням.

Чи вистачить вугілля?

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли через військову агресію з боку РФ наша держава втратила контроль над частиною Донбасу, де була розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля, а частину енергоблоків було переобладнано на використання вугілля газової групи.

До листопада минулого року 60 відсотків імпортного вугілля в Україну продовжувало надходити з Росії. Зі США імпортувалося близько 20 відсотків, з Казахстану – 12 відсотків. З 1 листопада 2021 року Росія повністю зупинила поставки енергетичного вугілля, а також заблокувала залізничні перевезення з Казахстану.

Вже минулої осені Україна почала шукати нові шляхи поставок вугілля. І успішно із цим впоралась: Південно-Африканська Республіка, США, Колумбія та Польща з грудня почали поставляти до нас своє вугілля.

Ситуація ускладнилась наприкінці лютого тим, що російські окупанти заблокували морські шляхи поставок вугілля в Україну.

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев розказав УНІАН, що постачання вугілля морем зупинилось через те, що порти були повністю заблоковані.

Експерт разом з тим вважає, що оскільки опалювальний сезон вже практично позаду, попит на вугілля буде падати.

"У нас вже кінець березня, це означає, що велика кількість вугілля вже не актуальна. Запасів, які наразі створені, їх вистачає для того, щоб забезпечувати оперативні потреби", - сказав він.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що Україна має достатній запас енергетичних ресурсів для забезпечення сталої роботи енергосистеми.

"Сьогодні у нас нормальний режим роботи з урахуванням бойових дій. Пошкоджено, на жаль, багато об’єктів, зокрема ТЕЦ. Але система в цілому працює. У нас наявні необхідні ресурси для її сталої роботи, зокрема, вугілля для теплової генерації", - зазначив міністр.

Днями дружня Австралія оголосила, що поставить нашій державі щонайменше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки. За вугілля та його доставку заплатить уряд цієї країни.

Проблеми з гарячою водою

Міністр енергетики Галущенко запевнив, що жодних передумов для віялових відключень електроенергії в країні немає.

"Ніяких планових, віялових відключень не буде точно. На сьогодні всі відключення, які відбуваються, – внаслідок бойових дій. І ремонтні бригади намагаються якомога швидше відновлювати електропостачання у місцях, де є відповідні безпекові умови", - пояснив міністр.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що, зважаючи на продовження блокування морських портів та бойові дії у деяких регіонах, частина українців влітку можуть відчути проблеми із гарячою водою.

"Вугілля вистачає для нагальних потреб. Але у більшості регіонів України, скоріш за все, влітку про гарячу воду доведеться забути при поточних умовах", - вважає експерт.

Рябцев вважає, що Україні потрібно буде робити багато кроків, щоб перебудувати існуючи систему постачання енергоресурсів.

"Ті логістичні ланцюги, які були в енергетиці, на жаль, не будуть працювати. Потрібно будувати абсолютно нові відносини із постачальниками", - додав він.

Серйозною допомогою українській енергосистемі для стабільного електропостачання стало об’єднання з енергосистемою Європи, яке відбулося 16 березня.

Можливість отримувати резервні поставки електроенергії з Європи суттєво допоможе нашій країні у разі пошкодження генеруючих потужностей через бойові дії, або тимчасовий дефіцит газу чи вугілля.

Американське паливо для українських станцій

До війни з п'ятнадцяти атомних енергоблоків, що діють в Україні, шість реакторів потужністю 1000 мегават і два блоки потужністю 440 мегаватів працювали на російському паливі. Інші на паливі американської компанії "Вестінгауз".

Відповідальний за експлуатацію всіх АЕС в країні державний холдинг "Енергоатом" з першого дня військової агресії домовився з "Вестінгауз" про повне закриття потреб у паливі для вітчизняних АЕС. Крім того, компанія планує прискорити роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американських технологій.

Це дозволить повністю замістити паливо російського походження, а ще створить робочі місця і залучить нові технології.

Наразі перед Україною стоїть надскладна задача: знайти нові шляхи поставок енергоресурсів, зважаючи на блокування українських морських портів. Але із цим ми поступово впораємось.

Енергетичний фронт країни вже місяць працює стабільно в умовах жорсткої війни. Не дивлячись на ракетні та бомбові обстріли російськими військами наших міст та сіл, сміливість та професійність українських енергетиків дозволяє підтримувати стабільну роботу енергетичної системи країни.

Важливою допомогою, яку цивілізований світ може зараз надати Україні, це запровадити енергетичні санкції проти Росії, адже це буде найболючішим ударом для агресора. На жаль, деякі європейські країни наразі недооцінюють небезпеку, яку для них самих представляє режим Путіна, і бояться запроваджувати повне ембарго на нафту і газ з Росії.

Потрібно зробити так, щоб РФ не змогла заробляти на енергоресурсах, спрямовуючи кошти на війну.

Кривавий режим Путіна разом з російською економікою неодмінно впаде під ударом міжнародних санкцій, це лише питання часу. Країни цивілізованого світу будуть все більше переходити на безпечні для екології джерела енергії. Україна може стати лідером цього руху, адже неодмінно відбудує свою інфраструктуру, причому обов’язково з урахуванням нових безпечних технологій.

Ганна Бредіхіна