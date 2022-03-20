Уряд заявив, що країна шукатиме нові ринки.

Австралія заборонила продаж Росії глинозему та алюмінієвої руди.

Про це пише британська The Guardian.

В уряді країни наголосили, що цей крок спрямований обмеження можливостей Росії з виробництва алюмінію, найважливішого компонента зброї та боєприпасів. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.

Австралія шукатиме нові ринки.

Крім того, газета пише, що санкції можуть торкнутися австралійсько-британського концерну Rio Tinto Group, який посідає третє місце у світовому гірничодобувному секторі.

Концерн володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International є другим за величиною виробником алюмінію у світі.

Австралія рішуче засуджує війну, яку розв'язав Путін, тому уряд оголосив про новий великий пакет допомоги Україні - 70 тисяч тонн вугілля. Пакет допомоги також включає додаткову екстрену гуманітарну допомогу – 30 млн доларів - та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців-біженців.

Австралія також збільшила військову допомогу Україні на 21 млн доларів. Загальне військове фінансування становить 91 млн доларів. Нова допомога включатиме "додаткові матеріали із запасів Сил оборони Австралії". Деталі не уточнюють.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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