Наша країна здобула важливу перемогу у війні проти кривавого північного сусіда. На енергетичному полі битви відбулася без перебільшення історична подія: Україна приєдналася до об'єднаної енергомережі Європи.

Це означає, що ми назавжди відмовилися від спадщини в'язниці народів Радянського Союзу - роботи в єдиній енергетичній зв'язці з Росією і Білоруссю. Таким чином, назавжди знімається політико-економічне питання, чи забороняти імпорт електрики з цих ворожих держав, якими правлять старі шизофреніки.

За цей час, Європейський Союз переконався, що працівники української енергетичної системи - справжні професіонали, які героїчно роблять свою роботу в надзвичайно складних умовах

Синхронізація з європейською енергомережею ENTSO-E є результатом багаторічної праці і непростих реформ у вітчизняній енергетиці, що почалися в 2014 році з підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом.

Спочатку планувалося, що після тестової роботи в самостійному режимі українська енергомережа може приєднатися до Європейської (в кращому випадку) десь до кінця 2023 року. Але раптова кривава атака путінського мордора на нашу країну стала справжнім вододілом: потужним поштовхом для ухвалення рішення в прискореному режимі.

При цьому, не потрібно думати, що Європа погодилася об'єднатися з жалощів до України. Зовсім ні. Українська енергосистема ще до війни була повністю технічно готова до цієї події. А кожен день жорстокої війни лише доводив стійкість національної енергетики. Ми заслужили своє право стати частиною Європи!

Символічно, що саме в четвер, 24 лютого, коли на українські міста і села почали сипатися бомби і ракети, наша країна вперше планово від'єдналася від енергосистем Білорусі та Росії для (як тоді планувалося) триденної роботи в ізольованому режимі.

Дві нині працюючі енергетичні зони країни - "Острів" Бурштинської ТЕС і Об'єднана енергосистема країни - об'єднані для синхронної роботи. Також в єдиному блоці регулювання з Україною знаходиться сусідня Молдова, яка разом з нами обрала європейський вектор розвитку.

У такому форматі українська енергосистема пропрацювала вже двадцять один день, кожен з яких енергетиками, схоже, переживався як вічність.

Для Європи співпраця з Україною вкрай вигідна

За цей час, Європейський Союз переконався, що працівники української енергетичної системи – справжні професіонали, які героїчно роблять свою роботу в надзвичайно складних умовах, часто, незважаючи на літаючі над їх головами російські ракети, снаряди і кулі.

Тепер Україна стала частиною великої енергосистеми Європи. На першому етапі, у разі критичної ситуації з нестачею потужностей, ми зможемо отримати аварійне постачання електроенергії з європейських країн, що також дозволить підтримувати стандартну частоту напруги. Другий етап - глибша енергетична синхронізація. Через кілька тижнів енергетичні компанії зможуть на комерційній основі купувати і продавати потрібні обсяги електроенергії на українському та європейському ринках.

Для України, що перебуває вже третій тиждень у стані війни, об'єднання з Європою є надзвичайно важливою подією ще й тому, що без енергетичної інфраструктури неможливо відновлювати зруйновану варварською ордою країну. А громадяни країни, наші героїчні захисники, національний бізнес, транспортна система отримали можливість гарантованого забезпечення електроенергією. У майбутньому більша пропозиція продавців електроенергії буде згладжувати можливі цінові скачки.

Синхронізація відкриває Україні шлях до значних інвестицій з боку європейських і американських компаній, які будуть розуміти, що наша енергетика тепер працює за європейськими правилами, і вкладений капітал обов'язково окупиться.

Україна, незважаючи на розв'язану проти неї війну, в якій ми обов'язково переможемо, була і залишається однією з найперспективніших країн Європи в контексті нарощування нешкідливих для екології потужностей з відновлюваних джерел енергетики. А це те, що в найближчі десятиліття буде потрібно всім європейцям.

Загальносвітовий тренд на декарбонізацію і використання екологічно нейтральних джерел енергії призвів до того, що в Центральній і Східній Європі вже виникає дефіцит потужностей. Єдиним додатковим джерелом енергопостачання потенційно є тільки наша країна.

Для Європи співпраця з Україною вкрай вигідна: ми, поза всяким сумнівом, скоро за допомогою демократичного світу встанемо на ноги і в майбутньому посилимо енергетичну безпеку на всьому континенті.

Побачивши нашу неймовірну стійкість, вже ніхто в Європі не скаже, що Україна, включаючи вітчизняну енергетичну систему, не заслуговує на право бути частиною єдиної європейської сім'ї, єдиного європейського дому.

Війна показала хто є хто насправді, і на що здатний. Співпрацювати з українцями захоче весь цивілізований світ. Тим більше, що міжнародний бізнес, який покинув кривавий мордор, незабаром почне шукати нові можливості для роботи. І ми до неї готові. Адже за будь-якою війною обов'язково приходить час творення.