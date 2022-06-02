Вартість реалізації природного газу зафіксували на рівні 7 420 грн за 1000 куб.метрів.

Уряд зафіксував вартість реалізації природног газу для виробників теплової енергії на рівні 7 420 грн (з ПДВ) за 1000 кубометрів.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

"На сьогодні завдання номер один - це збереження чинних тарифів на газ і тепло для населення, тобто 7 420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів", - розповів Тимошенко.

Він зазначив, що фіксована ціна діє для виробників теплової енергії, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, керуючих багатоквартирних будинків, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання.

Ціни на газ:

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж втричі – до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Разом з тим у "Нафтогазі" запевняють, що тарифи на газ і тепло для українців не зміняться. Як заявили в компанії, планується, що частина міжнародної фінансової допомоги буде використана для стримування підвищення тарифів.

З 1 червня Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" у червні-липні продавати газ для забезпечення гарячого водопостачання за пільговою ціною 7,42 грн за куб.