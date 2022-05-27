Планується, що частина міжнародної фінансової допомоги буде використана для стримування підвищення тарифів.

У Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" запевняють, що тарифи на газ та тепло залишаться незмінними.

Про це йдеться у заяві прес-служби компанії.

Зазначається, що 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів було схвалено проект закону "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення".

Законопроектом, серед іншого, передбачено запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію й супутні послуги.

"Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації, стосовно того, що "в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі", є маніпулятивною", - заявили у "Нафтогазі".

В компанії зазначили, що "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) дійсно встановила нові ціни на газ. Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договорів, які ТКЕ добровільно уклали минулого року з "Нафтогазом". А умови трирічних контрактів узгоджувалися урядом.

У прес-службі пояснили, що схваленим Кабміном законопроектом передбачено, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використана для стримування підвищення тарифів.

"Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з "Нафтогазом" та погасити прострочену заборгованість", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж утричі - до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

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