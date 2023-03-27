До недавнього часу продаж українських нафти та газового конденсату через біржовий аукціон була обов'язковою.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про скасування аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та зрідженого газу.

Як йдеться в повідомленні Міненерго, за рішенням КМУ вносяться зміни до низки урядових постанов з метою приведення їх у відповідність до законів про нафту і газ та про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами, який набирає чинності 28 березня 2023 року.

Визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів № 570 від 16 жовтня 2014 року про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу, а також внесено відповідні зміни до положення про Міненерго.

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Продаж енергоресурсів через аукціони

До недавнього часу продаж українських нафти і газового конденсату через біржовий аукціон була обов'язковою у разі, якщо контрольний пакет видобувача належить державі або він працює на умовах спільної діяльності з держкомпанією.

Ситуація з нафтою в Україні

15 лютого 2023 року стало відомо про те, що Уряд України має намір створити мінімальний запас пального та нафти для забезпечення життєдіяльності країни та підтримки її енергетичної безпеки.

Йдеться про мінімальне накопичення ресурсів для забезпечення підтримки енергобезпеки України та діяльності бізнесу. Відповідний законопроект вже схвалив Кабмін України.

Головною метою законопроекту є створення механізмів, які дозволили б Україні безперервно постачати на свою територію нафту та нафтопродукти навіть у кризових ситуаціях. Також країна планує створити свій запас нафтопродуктів.

Реалізація відповідного закону є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться про створення диверсифікованої системи зберігання нафтопродуктів із запасами в два місяці.

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