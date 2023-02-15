Йдеться про мінімальне накопичення ресурсів для забезпечення підтримки енергобезпеки України та діяльності бізнесу.

Уряд України анонсував створення мінімального запасу палива й нафти для забезпечення життєдіяльності країни та підтримки її енергетичної безпеки.

Відповідний законопроект схвалив Кабмін України в рамках засідання від 14 лютого, повідомляє Міністерство енергетики України в Facebook.

Там зазначили, що головною метою законопроекту є створення механізмів, які дозволили б Україні безперервно постачати на свою територію нафту та нафтопродукти навіть у кризових ситуаціях. Також країна планує створити свій запас нафтопродуктів.

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У відомстві уточнили, що реалізація відповідного закону є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram, йдеться про створення диверсифікованої системи зберігання нафтопродуктів із запасами у два місяці.

"У разі настання кризової ситуації в резервах будуть запаси, які за своїми обсягами становитимуть не менше 61 дня внутрішнього споживання", - зазначив він.

Дефіцит нафтопродуктів в Україні

Нагадаємо, що на тлі скорочення частки російських нафтопродуктів на українському ринку, країна значно збільшила свої витрати на імпорт нафтопродуктів з території ЄС та інших країн-партнерів.

Проблеми з наявністю бензину на АЗС відзначалися в країні ще у квітні 2022 року. Через це вже 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Як оцінив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко дефіцит нафтопродуктів в Україні буде спостерігатися протягом усього періоду війни з РФ.

Нещодавно експерт "консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн розповів про ситуацію, що склалася з паливом в Україні. За його словами, ціна на нафту досягла 140 доларів за барель, це на 40% вище, ніж до війни.

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