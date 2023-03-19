Деякі власники звичайних танкерів відмовилися від торгівлі з Росією. Gatik і Fractal входять в число фірм, які заповнили порожнечу, що утворилася.

В Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах з'явилися компанії, що володіють танкерними активами на суму 2 мільярди доларів. Менш ніж за рік вони зібрали флот, який зараз доставляє мільйони барелів російської нафти по всьому світу.

Офіс в індійському Мумбаї належить компанії Gatik Ship Management, пише Bloomberg. Однак, приміщення в офісному центрі, записане як адреса фірми, давно закрито, на двері немає навіть дверної ручки, а перед входом валяється купа пошти. Інша фірма - Fractal Shipping - знаходиться в Дубаї. Невеликий офіс у занедбаному промисловому районі не дає ні найменшого натяку на те, що він теж є маленьким гвинтиком у великому новому російському ланцюжку поставок нафти.

"Саме ця нова порода гравців танкерного ринку допомогла російській нафті продовжити рух по всьому світу. Санкції щодо російської нафти, мабуть, дуже мало вплинули на загальний обсяг експорту", - сказала Ребекка Галанопулос Джонс, старший контент-аналітик компанії VesselsValue, яка відстежує ціни на тисячі торгових суден.

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Гранична ціна на російську нафту в $60 за барель була встановлена навмисно високою - США хотіли, щоб російська нафта зі знижкою продовжувала надходити на ринки, і обидва нових вантажовідправника використовують безліч західних страховок.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, близько трьох чвертей флоту Gatik обслуговується взаємними фондами міжнародної групи клубів із захисту та відшкодування збитків у Британії. Обидві компанії мають у своєму флоті безліч суден, зареєстрованих в одній із 13 організацій-членів International Group - "Американському клубі" із головним офісом в Нью-Йорку.

Головний операційний директор "Американського клубу" Деніел Тадрос підтвердив, що його організація обслуговує судна фірм Gatik і Fractal, додавши, що обидві компанії надали так звані атестації - документовані заяви, що підтверджують, що закупівлі нафти здійснюються відповідно до цінової межі G7.

Потреба в таких компаніях, як Gatik і Fractal, зросла, тому що багато традиційних західних судноплавних компаній припинили перевезення російських товарів або на знак протесту проти вторгнення РФ в Україну, або через загрозу потрапити під санкції.

Ще до початку дії ембарго величезна кількість танкерів почала продаватися новій групі покупців, особи і приналежність яких часто були неясні.

Згідно з даними Bloomberg, флот Gatik може перевозити близько 30 мільйонів барелів нафти і палива. Транспортна потужність Fractal наближається до 15 мільйонів барелів.

Згідно з даними відстеження танкерів, майже всі танкери "Фрактала" і "Гатіка" цього року заходили в російські порти або приймали російські вантажі з перевалкою "судно-судно".

Індія і ОАЕ не підтримали введення цінової стелі, і в них немає інших санкцій щодо російської нафти. Вони також можуть на законних підставах користуватися західними послугами, якщо вони підтвердять, що вантажі були куплені за граничною ціною або нижче неї.

За даними VesselsValue, фірми, яка відстежує продаж і купівлю торгових суден, найперше зареєстроване придбання танкера компанією Gatik було в червні 2022 року, а останнє - в лютому цього року. За даними інформаційної системи Equasis, Fractal реєструвала судна в тому ж місяці.

Одним із таких прикладів є танкер "Гатік" Jumbo, який 11 лютого був помічений заходом в порт Усть-Луга в Балтійському морі. За даними Equasis, судно перейшло під управління Gatik 3 лютого.

Росія експортувала близько 3,2 млн барелів сирої нафти в день зі своїх портів протягом двох місяців після того, як 5 грудня було введено обмеження і заборона на імпорт з Європи, що мало змінилося в порівнянні з попередніми двома місяцями. Дві названі фірми є частиною нової мережі ланцюгів поставок, що дозволяє цьому відбуватися.

Ні Gatik, ні Fractal не вказані як бенефіціарні власники танкерів у своїх флотах, а це означає, що вони, ймовірно, експлуатують судна для інших, чия особа часто не розголошується. На сайті Американського клубу вони вказані як "зареєстровані власники" своїх суден. Це поширена форма володіння судном у судноплавній галузі, але вона не вказує на справжнього власника судна.

Нафтове ембарго - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Європа і країни "Великої сімки" заборонили майже весь морський імпорт нафти з Росії з 5 грудня 2022 року. В рамках ембарго була введена верхня межа цін на продаж російської нафти на рівні $60 за барель.

З 5 лютого 2023 року нафтові санкції ЄС і G7 поширилися на нафтопродукти з РФ, зокрема дизельне паливо, мазут та інше.

Щоб допомогти Росії обійти санкції, з'явився тіньовий флот танкерів. Спершу це була невелика армада нафтових танкерів, але зараз сотні суден з паливом намагаються приховати від сторонніх очей, куди вони прямують. Російський флот "тіньових" нафтових танкерів стає проблемою для всіх інших: вартість фрахту зростає через зменшення кількості вільних суден на ринку, а експерти не впевнені, що ці танкери повернуться з "тіньового" флоту на нормальний транспортний ринок.

Як повідомляв CNN на початку березня, щомісяця російський тіньовий флот поповнюється 25-35 суднами. Усього для перевезення російської нафти використовується близько 600 танкерів (10% світового ринку).

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