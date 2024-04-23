Компанія вирішила не змінювати діючи розцінки.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ). Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що період дії продовженого тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

"Нафтогаз діє в національних інтересах.. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – наголосив очільник групи Олексій Чернишов.

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В компанії уточнили, що забезпечують газом 12,4 млн українських домогосподарств. Усі клієнти отримують блакитне паливо відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Варто зазначити, що 98% українців є клієнтами ГК "Нафтогаз України".

Дія раніше затверджених річних тарифі закінчується 30 квітня. Наразі газ побутовим споживачам в Україні пропонують 12 постачальників. У 7 компаній ціна кубометра нижча за 8 грн, а в 5 – вища, повідомляла "ГазПравда".

Тарифи в Україні

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що станом на початок квітня немає рішення щодо підвищення тарифів на електрику для побутових споживачів.

Пенсійний фонд, який ділитиметься інформацією про військовозобов'язаних, виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але не звертались за отриманням виплати.

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