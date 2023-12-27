Для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год.

Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - заявив очільник уряду.

Також він зазначив, що перший зимовий місяць українська енергетика проходить успішно.

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"Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств", - сказав Шмигаль.

Ситуація в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, раніше народна депутат, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун заявила, що впровадження механізму імпортного ПСО посилить боргову кризу в галузі енергетики.

"Я не підтримую таку ідею. Звісно, це звучить як просте рішення – перекласти всі фінансові обов’язки на одну компанію і зняти із урядовців подальшу відповідальність за імпорт. Однак, цей механізм матиме значні негативні ефекти. Перш за все, це лише посилить кризу боргової ями, у якій і так знаходиться більшість державних учасників ринку електроенергії. Сума боргів вже складає близько 60 мільярдів гривень, значна частка з яких припадає у формі кредиторської чи дебіторської заборгованості саме на Укренерго", - прокоментувала вона ідею впровадження "імпортного ПСО".

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