Заборона з'явилася на тлі низки пожеж на російських нафтобазах в окупованому Криму і поруч з ним.

Адміністрація "Казахстанської залізниці" ввела заборону на перевезення нафтопродуктів за маршрутом до російського порту Тамань на Чорному морі. Про це пише Reuters.

Як випливає з телеграми, яку залізничники розіслали вантажовідправникам, заборона вступає в силу з 8 травня. Причини такого рішення в документі не вказані.

Раніше таку ж заборону булу запроваджено і російською залізничною компанією. Видання зазначає, що мова йде термінал, який здійснює перевалку нафтопродуктів і скрапленого нафтового газу. Саме там вчора сталася пожежа на нафтосховищі після атаки дронів.

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Водночас джерела Reuters стверджують, що Таманський нафтоперевалочний вузол, розташований навпроти окупованої Керчі, продовжує роботу, незважаючи на вчорашній інцидент.

"На підходах до порту спостерігається скупчення вагонів, але ми сподіваємося, що до 8 травня ситуація стабілізується, заборону буде знято", – заявило джерело.

Атака дронів на таманський нафтовий термінал

У ніч на 3 травня безпілотники атакували резервуари з паливом на нафтоперегінному заводі порту Тамань в Краснодарському краї. Він розташований якраз поруч з початком Кримського моста. Пожежа була значною, але далеко не такою масштабною, як у Севастополі.

Однак удари по паливній інфраструктурі в цій частині Росії тривають. Так сьогодні спалахнуло сховище мазуту у Ставропольському краї.

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