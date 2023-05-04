Росіяни влаштували масштабне змагання з паління на базах з паливом.

У Росії триває флешмоб "покури на базі ПММ". Вражаючі кадри чергової пожежі надійшли з селища Ташла Ставропольського краю.

Як повідомляють місцеві пабліки, спалахнули діжки з мазутом. Загальна площа загоряння склала близько 500 кв.метрів. Загиблих і постраждалих немає.

Причини пожежі не називаються.

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Відзначимо, що мазут використовується зокрема для виробництва корабельного палива.

Пожежі на російських нафтобазах

У ніч на 29 квітня в Севастополі після атаки безпілотників спалахнуло головне паливосховище Чорноморського флоту РФ. Масштаб пожежі виявився такий, що стовп чорного диму було видно за десятки кілометрів.

Вранці 3 травня спалахнула нафтобаза в Тамані - недалеко від окупованого Криму. Причина та ж - атака безпілотників.

4 травня через атаку БПЛА спалахнула пожежа на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

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