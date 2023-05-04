У Росії триває флешмоб "покури на базі ПММ". Вражаючі кадри чергової пожежі надійшли з селища Ташла Ставропольського краю.
Як повідомляють місцеві пабліки, спалахнули діжки з мазутом. Загальна площа загоряння склала близько 500 кв.метрів. Загиблих і постраждалих немає.
Причини пожежі не називаються.
Відзначимо, що мазут використовується зокрема для виробництва корабельного палива.
Пожежі на російських нафтобазах
У ніч на 29 квітня в Севастополі після атаки безпілотників спалахнуло головне паливосховище Чорноморського флоту РФ. Масштаб пожежі виявився такий, що стовп чорного диму було видно за десятки кілометрів.
Вранці 3 травня спалахнула нафтобаза в Тамані - недалеко від окупованого Криму. Причина та ж - атака безпілотників.
4 травня через атаку БПЛА спалахнула пожежа на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.