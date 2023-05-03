Резервуар з нафтопродуктами загорівся біля порту Тамань в Краснодарському краї. Це неподалік від Кримського мосту.
Як повідомив в Telegram губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, пожежа сталася в селищі Волна. Йому присвоєно найвищий ранг складності. Що стало причиною пожежі, чиновник не уточнив.
Телеграм-канал Baza уточнює, що пожежа могла бути спровокована атакою безпілотника. Глава Темрюкського району Федір Бабенков повідомив, що площа пожежі становить 1200 квадратних метрів.
Селище Волна розташоване неподалік від порту Тамань і від Таманського перевантажувального комплексу нафти, нафтопродуктів і ЗНГ.
Вибухи в Росії та окупованому Криму - головне
Останнім часом на військових об'єктах російських військ в окупованому Криму і на території самої Росії помітно почастішала "бавовна". Наприклад, 1 травня Севастополь нібито знову атакували морські дрони, а після вибуху на нафтобазі в Козачій бухті 29 квітня росіянам стало складніше заправляти бойові кораблі.
Під Брянськом партизани пустили під укіс другий потяг за два дні. З рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу і локомотив.
Україна не приховує, що має намір звільняти Крим військовим шляхом, про що, в свою чергу, говорив і глава ГУР Кирило Буданов, і президент Володимир Зеленський. Експерт Олексій Арестович пізніше зазначив, що насамперед у Криму під удар потрапить Керченський міст.
На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі ЧФ РФ, на другому - вразити інші важливі для окупантів цілі, щоб зробити півострів непридатним для військ армії країни-агресора, пояснив раніше колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.