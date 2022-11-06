На завтра прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень

У зв’язку зі зростанням дефіциту електроенергії в Києві 7 листопада можуть застосовуватись екстрені відключення світла.

Як попереджає столична влада у своєму Telegram, на 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень.

"Тому 7 листопада НЕК "Укренерго" надала розпорядження застосувати екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.

Відключення застосовуватимуть з 7:00 7 листопада. Нагадується, що під час екстренних відключень графіки не будуть діяти.

Звертається увага, що такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Удари Росії по енергетичних об'єктах

10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

Вас також можуть зацікавити новини: