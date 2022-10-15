Місцевих жителів закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 17:00 до 23:00.

Унаслідок ранкового обстрілу Київської області російськими окупантами значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram.

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Водночас диспетчерський центр "Укренерго" "попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень".

Місцевих жителів закликають слідкувати за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

"Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - закликали в компанії.

Росія завдала удару по Київській області

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 15 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що жертв та руйнувань унаслідок ранкового ворожого удару немає.

Атака Росії на енергосистему України

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксоване влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В Офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

Українців просять продовжувати економити електроенергію.

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