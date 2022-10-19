19-20 жовтня відбудуться масові планові відключення електроенергії з метою зменшити навантаження на мережі.

Близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомив радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко.

"На жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури серйозно пошкоджено. Тривають роботи по ремонту та підключенню, однак сьогодні та завтра треба очікувати, що будуть відключення. Будуть відключення не тільки аварійні, а й планові, з метою зменшити навантаження на електромережу", - повідомив Харченко.

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Він ще раз закликав українців економити електроенергію та не вмикати зайві прилади.

Російські удари по інфраструктурі України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження, які виникли внаслідок цього, влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години - з 17:00 до 23:00.

Раніше президент Зеленський повідомив, що з 10 жовтня 2022 року через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електроенергії по всій країні.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на 🇺🇦 енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні", - зазначив він.

11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

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