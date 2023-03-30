Це може статися раніше 15 квітня.

Опалення в столиці вимкнуть за умови стабільного потепління.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на мера міста Віталія Кличка. Він нагадав, що протягом тижня зберігатиметься достатньо прохолодна погода і вночі ще очікується мінусова температура.

Крім того, зазначив Кличко, систему теплопостачання Києва не можна буде ввімкнути за один день після відключення, а будинки охолоджуються досить швидко.

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Тому, за його словами, вимкнення опалення має бути синхронним стабільному потеплінню, особливо це стосується закладів соціальної сфери.

Водночас, за словами мера, якщо вимкнути опалення за низької температури, люди обігріватимуться електроприладами, що може спричинити ризик аварійності та перевантаження мережі.

При цьому він не виключив, що опалювальний сезон у столиці завершать раніше 15 квітня.

Завершення опалювального сезону в Україні - детал і

В Одесі 31 березня завершується опалювальний сезон.

Україна успішно завершує зиму і вже в шести областях почали відключати опалення. У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях почалося відключення споживачів від опалення.