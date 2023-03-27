У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади почали відключення споживачів від опалення.

Україна успішно завершує зиму і вже в шести областях почали відключати опалення.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

Таким чином, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади почали відключення споживачів від опалення.

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"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. У частині областей погодні умови дозволили це зробити раніше, ніж було заплановано. Зараз очікується похолодання, але після нього опалення почнуть поступово відключати і в інших областях", – зазначив він.

Глава "Нафтогазу" також подякував фахівцям за те, що вдалося пройти цю зиму без серйозних проблем з теплопостачанням.

Опалювальний сезон під час війни

Наприкінці березня в деяких регіонах України через потепління почали завершувати опалювальний сезон, при тому, що до війни опалювальний сезон завершували зазвичай в середині квітня.

22 березня 2023 року почали відключати опалення у Дніпрі.

24 березня 2023 року опалення було вимкнено у Миколаєві.

27 березня почали відключати опалення в Запоріжжі.

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