Україна успішно завершує зиму і вже в шести областях почали відключати опалення.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.
Таким чином, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади почали відключення споживачів від опалення.
"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. У частині областей погодні умови дозволили це зробити раніше, ніж було заплановано. Зараз очікується похолодання, але після нього опалення почнуть поступово відключати і в інших областях", – зазначив він.
Глава "Нафтогазу" також подякував фахівцям за те, що вдалося пройти цю зиму без серйозних проблем з теплопостачанням.
Опалювальний сезон під час війни
Наприкінці березня в деяких регіонах України через потепління почали завершувати опалювальний сезон, при тому, що до війни опалювальний сезон завершували зазвичай в середині квітня.
22 березня 2023 року почали відключати опалення у Дніпрі.
24 березня 2023 року опалення було вимкнено у Миколаєві.
27 березня почали відключати опалення в Запоріжжі.