В місті Одеса 31 березня завершується опалювальний сезон.
"Завтра, 31 березня, в Одесі завершується опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов", - йдеться у повідомленні прес-служби мерії.
З 1 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства.
Опалювальний сезон в Україні - деталі
В Одесі поточний опалювальний сезон розпочався у листопаді 2022 року. Зокрема, 7 листопада мер міста підписав відповідне розпорядження, а тепло з’явилось у будинках одеситів через 7-10 днів.
У Запоріжжі цього тижня завершується опалювальний сезон. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Також у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади почали відключення споживачів від опалення.