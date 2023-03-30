Відповідне розпорядження підписав мер міста.

В місті Одеса 31 березня завершується опалювальний сезон.

"Завтра, 31 березня, в Одесі завершується опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов", - йдеться у повідомленні прес-служби мерії.

З 1 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства.

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Опалювальний сезон в Україні - деталі

В Одесі поточний опалювальний сезон розпочався у листопаді 2022 року. Зокрема, 7 листопада мер міста підписав відповідне розпорядження, а тепло з’явилось у будинках одеситів через 7-10 днів.

У Запоріжжі цього тижня завершується опалювальний сезон. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Також у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади почали відключення споживачів від опалення.

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