У регіоні 16 тисяч осель залишалися без електропостачання.

Відновити електропостачання для всіх абонентів Київської області обіцяють сьогодні.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його інформацією, на цей час на Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання.

Відео дня

"Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - зазначив Кулеба.

Він додав, що близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

Ситуація з електропостачанням у Київській області - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня окупанти знову здійснили масований пуск ракет по об'єктах інфраструктури України. У результаті влучань, за інформацією Кулеби, була пошкоджена у тому числі енергетична інфраструктура. Без світла залишилася частина Київської області.

Голова ОВА попередив жителів про тривалу відсутність електроенергії через ворожі атаки, а також про введення в регіоні екстрених відключень електроенергії.

Вчора, 1 листопада, Кулеба повідомив, що електропостачання на Київщині відновлено на 90%.