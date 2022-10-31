Київ, Запоріжжя та частина Черкаської області знеструмлені внаслідок атаки росіян.

Вранці в понеділок, 31 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по містах України.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім сповіщав про прольот ракет над областю в бік півночі та північного заходу. За півгодини, близько 8:30, проінформував про заліт ще групи ракет в область.

Начальник Криворізької РВА Олександр Вілкул також повідомляв про пуск групи ракет у цьому напрямку.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що є інформація про перебування у повітрі над Україною 40 ворожих ракет.

Вибухи в Києві

Вибухи було чути в столиці. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, на Київщині працювала ППО.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях", – написав він.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про атаку ворога по об’єктах критичної інфраструктури.

"Частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", – написав він.

Очільник ОВА Олексій Кулеба близько 8:30 сповістив, що є "прильоти" в одній з громад, не конкретизуючи. Він також зазначив, що в області застосовується обмеження електроенергії.

"Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!", – закликав він.

Вибухи в Харкові

Також в соцмережах почали з’являтися повідомлення про вибухи в Харкові. Інформацію підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", – написав він.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про два "прильоти" Харковом.

"Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - інформує Терехов.

О 8:31 Синєгубов сповістив, що вибухи пролунали близько 8 ранке. Ворог завдав удар по Харкову та Чугуївському району області, попередньо – ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", – додав очільник ОВА.

Вибухи на Вінничині

Крім цього, було атаковано Вінниччину.

"Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!", – сповістив голова ОВА Сергій Борзов.

Згодом він сповістив, що в області було збито ракету ворога. Вона впала у цивільні об’єкти.

"Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС", – інформує Борзов.

Вибухи в Черкаській області

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець інформує, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

"У зв'язку з цим частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють", – додав Табурець.

Вибухи в Запорізькій області

Виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв сповістив, що зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури.

"Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Як згодом додав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, попередньо, ракети по місту запустили з літаків.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари", – написав він.

Атаки по Україна 30-31 жовтня – що відомо

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів в Миколаївській, Херсонській, Харківській та інших областях України.

Тільки на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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