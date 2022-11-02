Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі після ударів РФ.

У середу, 2 листопада, з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у прес-службі "Укренерго".

Список міст та областей, в яких запровадили графік відключення електроенергії:

Київ

Київська

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Сумська

Харківська

Полтавська області.

"Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", - нагадали в "Укренерго".

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів РФ.

Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго), знайти їх можна тут.

Відключення світла в Україні

У жовтні Росія почала завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок пошкоджень владою було ухвалено рішення запровадити віялові відключення електроенергії.

У кінці жовтня було запроваджено триваліші відключення для того, щоб стабілізувати енергосистему країни.

Як пояснювали у YASNO, графіки складені на основі очікуваних обмежень від "Укренерго". Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на обмеження до 250 МВт.

"Але якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними і будуть відбуватися не за графіками. Про зміну типу відключення ми інформуємо через чатбот "YASNO online", - попередив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

За підрахунками Міненергетики, від атак російських терористів постраждала станом на 12 жовтня понад третина критичної інфраструктури.

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