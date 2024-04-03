Незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів.

Литва передасть енергообладнання для українських теплових електростанцій, щоб допомогти Україні справитися з наслідками останніх російських атак на енергосектор. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Зззначається, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів.

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"Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору. Зокрема йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації", - сказано у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що Литва вже надіслала Україні два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з "іншим потрібним енергетичним обладнанням" загальною вагою понад 1300 тонн.

Водночас міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що його країна розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.

Атака на енергетику - останні новини

Внаслідок російського удару 22 березня в Харкові зруйновані всі трансформаторні підстанції та пошкоджена ТЕЦ, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Сьогодні у Харкові зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Понад 150 000 харків'ян залишаються без житла", – констатував мер.

За його словами, відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені.

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