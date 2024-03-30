Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.

Зміївська ТЕС у Харківській області України була повністю зруйнована внаслідок масштабного російського ракетного удару 22 березня. Про це повідомляють на сайті "Центренерго".

"Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний, від повного - до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів стосовно часу ремонтів - немає", - наголошується в публікації.

Міністр енергетики Герман Галущенко після того, як побував на Зміївській ТЕС і побачив масштаби руйнувань після влучень ворожих ракет, пообіцяв "допомагати максимально".

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Удари РФ по об'єктах енергетики в Україні - наслідки

22 березня росіяни масовано обстріляли Харків, що призвело до повного блекауту. Того ж дня водопостачання в місті вже почало відновлюватися.

У ніч на 29 березня російські окупаційні війська завдали масованої комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Отримали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень", - повідомляє "Укренерго".

Як додав міністр енергетики України Герман Галущенко, загарбники били по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Метою цього разу стали об'єкти генерації електроенергії.

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