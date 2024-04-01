Міський голова Харкова зазначив, що швидко відновити всі потужності після обстрілів РФ не вийде.

Внаслідок російського удару 22 березня в Харкові зруйновані всі трансформаторні підстанції та пошкоджена ТЕЦ, заявив в інтерв'ю Liga.net міський голова Ігор Терехов.

"Сьогодні у Харкові зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Понад 150 000 харків'ян залишаються без житла", – констатує мер.

За його словами, відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені. "Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити", – підкреслив мер.

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Крім того, він зазначив, що в місті введенні погодинні графіки відключення світла. Також, для економії електроенергії, в Харкові вирішили не освітлювати вулиці. Терехов також додав, що обіцяти відновити всі потужності в конкретний термін він не може.

На запитання, чи має Харків план на випадок, якщо Росія продовжить бити по енергетичній інфраструктурі міста, Терехов відповів: "Це державна програма. Насамперед ми потребуємо сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. Над цим працюють президент і уряд".

Російські удари по Харкову: що відомо

22 березня російські війська завдали ракетний удар по Зміївській ТЕС у Харківській області. Внаслідок цього, електростанція повністю зруйнована. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові затримали працівницю дитсадка, яка коригувала удари по місту. Агентка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

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