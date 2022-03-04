Також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

Міжнародне агентство атомної енергетики терміново проведе перевірку атомних електростанцій в Україні.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції", - йдеться в повідомленні.

Також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції.

Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації. Також повідомляється, що енергоблоки не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, біля міста Енергодар зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки та підрозділи "кадирівців".

Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

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