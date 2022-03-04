Енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність, змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.
Як повідомили у Держатомрегулювання України, наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами РФ.
"Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.
Стан енергоблоків:
- Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
- Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
- Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.
- Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.
"Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - йдеться у повідомленні.
Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами РФ.
Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.