Агентство закликало РФ негайно припинити всі дії проти і на території ядерних об’єктів України.

Міжнародне агентство з атомної енергії провело засідання та ухвалило резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" в Telegram-каналі.

"Такі дії перешкоджають Агентству повністю та безпечно провадити діяльність з перевірки гарантій на ядерних об'єктах України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ закликає Росію негайно припинити всі дії проти і на території ядерних об’єктів України для їхньої безпечної експлуатації

МАГАТЕ продовжує уважно стежити за ситуацією в Україні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували.

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