Масована атака РФ: в 'Укренерго' розповіли про стан енергосистеми

Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України.

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дванадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме — кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу", - повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. В "Укренерго" запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.

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В "Укренерго" відмітили, що через масовану атаку росіян в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит потужності. Через це вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

Ракетна атака на Україну 13 грудня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми звітами, росіянами було запущено 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку проти енергосистеми України. За його словами, енергетики на поточний момент вживають усіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для енергосистеми.

Компанія "Укренерго" повідомила, що через ракетну атаку відключення світла було збільшено. А генеральний директор Yasno підкреслив, що без світла наразі 3 черги з 6.

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