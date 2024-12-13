У небі фіксують ворожі ракети.

В Україні триває повітряна тривога, однак до загрози з боку "шахедів" приєднались російська авіація та флот. Близько 3:23 було зафіксовано зліт декількох Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Оновлено 7:46. Група ракет на сході Черкащини, курс - на захід.

Оновлено. 7:43. Група КР на Миколаївщини змінює вектор руху на Одещину.

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Оновлено. 7:42. Ракети з Черкащини курсом на Київщину

Оновлено 7:41. КР на заході Харківщини, курс - південний.

Оновлено 7:40. Ракети з Кіровоградщини продовжують рух на Черкащину.

Оновлено 7:38. Група крилатих ракет з Полтавщини, курсом на Черкащину.

Оновлено 7:36. Ще ракети з Херсонщини через Миколаївщину на Кіровоградщину.

Оновлено 7:33. Групи ракет на Кіровоградщині продовжують рух на Черкащину. Ракета на Прилуки.

Оновлено 7:32. Ракети на Чернігівщині, курсом на Київщину, а з Сумщини - на Полтавську.

Оновлено 7:26. Ракети з Сумщини курсом на Чернігівщину.

Оновлено 7:25. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Також ракети на Сумщні.

Оновлено 7:23. Групи ракет на сході Миколаївщини, курс - північ/північний схід.

Оновлено 7:22. Ракета в бік Миколаєва.

Оновлено 7:18. Група крилатих ракет з Херсонщини, курс - Миколаївщина.

Оновлено 7:09. "Ванек" пише про пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Оновлено 6:50. ПС ЗСУ повідомляють про швидкісну ціль на Харківщині в Донецькому напрямку.

Оновлено 6:49. Балістика на Харків.

Оновлено 6:27. Вибухи у Кременчуці. До цього росіяни атакували передмістя Харкова балістикою.

О 5:59 ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль з Харківщини у бік Полтави. Згодом у відомстві заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Telegram-канал "Миколаївський Ванек" зазначив, що 8 бортів Ту-95мс, нібито, здійснили дві хвилі пусків ракет. Крім того, у морі 2 фрегати РФ та один малий ракетний корабель. Поки інформації про "Калібри" не має.

Війна в Україні - ракетна небезпека

Раніше військовий експерт Іван Ступак попереджав, що росіяни, імовірно, готують нову масовану атаку по Україні, під час якої можуть випустити, зокрема, "Орєшник".

У Пентагоні нещодавно попередили, що російські окупаційні війська можуть днями знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні.

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