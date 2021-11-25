На думку аналітика, в результаті інфляція зросте, а гривня може просісти до рівня 30 гривень за долар.

В результаті підписання меморандуму з МВФ ціни на газ для населення зростуть на 50-70%, а з 2024 року - на 200%.

Про це розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак у коментарі УНІАН.

Читайте такожЗростання тарифів, штрафи та інше: що чекає на українців після підписання меморандуму з МВФ

"Після підписання меморандуму з МВФ ми нарешті отримали транш фінансової підтримки, за який населення країни почне старанно розплачуватися вже у 2022 році. Ціни для населення на газ піднімуться на 50-70%, а з 2024 року - на 200%. Через те, що ми підписали меморандум, тепер виходить, що державна "Укргазвидобування" буде продавати не менше 40-50% обсягів видобутого газу на вільному ринку. Це вкрай негативний сценарій розвитку подій і врятувати ситуацію вже не вдасться", - зазначив експерт.

За його словами, крім того, можна чекати на більш жорсткі умови щодо стягнення плати за газ у зв'язку з тим, що вже анонсували майбутню розробку інструментів, які забезпечать стягування платежів з домогосподарств (у тому числі за рахунок збільшення штрафів і спрощеного правозастосування).

Орищак зазначив, що в регіональному розрізі, традиційно, на перше підвищення тарифів варто чекати в Києві. Слідом підуть Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.

"Для офісу президента на поточний момент інформація про підвищення тарифів - не тема для обговорення, оскільки сам транш від МВФ транслюватимуть у вигляді політичної перемоги. Але ми розглядаємо подію, як максимально негативний фактор для майбутнього економіки нашої країни. Платоспроможність населення знизиться, інфляція зросте, а гривня має потенціал падіння до рівня 30 гривень за долар", - прогнозує аналітик.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд дол., спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд дол. За планом другий транш мав становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що дорівнює приблизно 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

24 листопада Україна отримала другий транш у розмірі майже 700 млн дол.

Автор: Катерина Жирій