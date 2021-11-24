Виконання положень Меморандуму надасть змогу Україні до кінця дії програми отримати ще 2,2 мільярда доларів.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив новий Меморандум з Україною за результатами перегляду діючої програми stand-by.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

"Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику містять заходи та умови, які реалізував та планує реалізувати й дотримуватись уряд України та Національний банк України протягом періоду дії Програми у 2020 - 2021 роках. Їх було схвалено Радою директорів Міжнародного валютного фонду 8 листопада", - йдеться в повідомленні.

Також Меморандум містить плани щодо подальших заходів для впровадження структурних реформ у 2022 році. Зокрема, щодо реформ в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах. Ці реформи спрямовано на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права і боротьби із корупцією. Зазначені заходи необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програмою.

"Виконання положень Меморандуму надасть змогу до кінця дії Програми отримати решту коштів від Фонду (2,2 мільярда доларів) для забезпечення макроекономічної стабільності", - йдеться в повідомленні.

Що передбачає Меморандум

У документі, зокрема, йдеться, що Україна повинна до кінця листопада затвердити проект державного бюджету на 2022 рік з показником дефіциту у 3,5% від ВВП, визначивши пріоритетними видатки на підтримку охорони здоров'я, освіти, оборони та безпеки.

"Відповідно до нещодавнього Указу Президента… було суттєво збільшено фінансування гарантованого пакету послуг охорони здоров’я з метою підвищення зарплат лікарям і середньому медичному персоналу в середньому приблизно на 30%. Ці зміни буде відображено в постанові КМУ, якою, відповідно, будуть збільшені тарифи та капітаційні ставки. Освітня галузь отримає достатнє фінансування, аби нарешті досягти цільового показника у 7,3 % ВВП, як це визначено в Законі про Освіту", - зазначається в Меморандумі.

Читайте такожРада підтримала проект держбюджету-2022 у першому читанніТакож до кінця листопада 2021 року заплановано ухвалення законодавчих змін до Податкового кодексу. Додаткові доходи планується спрямувати на капітальні видатки та на збільшення асигнувань на програми субсидій з оплати ЖКГ, коли навесні буде переглянуто контракти на постачання газу за фіксованою ціною.

Крім цього, планується продовження впровадження пенсійної реформи, започаткованої у 2017 році, яка спрямована на захист старшого покоління від бідності шляхом надання стимулів довше залишатися на ринку праці, застосування однакових, незалежних від професії правил пенсійних виплат і стимулювання участі в системі та сплати страхових внесків.

"Ми утримуватимемося від: введення спеціальних пенсій або привілеїв; подальшого дискреційного збільшення виплат; прийняття змін, що призведуть до зниження ефективного пенсійного віку", - йдеться в Меморандумі.

Зазначається, що монетарна і валютно-курсова політика України й надалі відповідатиме зобов’язанням, спрямованим на досягнення цільових показників міжнародних резервів та інфляції. Зокрема, планується утримувати рівень інфляції в межах цільового показника НБУ на рівні 5 відсотків +/-1 процентний пункт, дозволивши при цьому коригування обмінного курсу відповідно до основних економічних показників та здійснюючи купівлю іноземної валюти для виконання цільових показників програми щодо резервів.

Крім цього, до кінця грудня 2021 року має бути завершено аудит бюджетної програми на 2020 рік щодо витрат, пов’язаних із COVID-19, з публікацією відповідного звіту до кінця поточного року.

Ще одним структурним маяком зазначається ухвалення до кінця січня 2022 року Кабінетом міністрів дорожньої карти, яка визначатиме кроки, необхідні для виведення "ПриватБанку" та "Ощадбанку" на ринок для часткової або повної приватизації.

Stand-by для України

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

Читайте такожШмигаль розповів, на що будуть витрачені гроші МВФ12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.

На повторній місії у жовтні МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by

22 листопада Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні траншу у 700 млн доларів. Україна отримала його 24 листопада.

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Автори: Катерина Жирій, Богдан Слуцький