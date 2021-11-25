Перегляд тарифів розпочнеться вже навесні 2022 року.

Уряд України не обмежуватиме зростання тарифів для населення. Крім того, буде створено нову наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Також будуть розроблені інструменти стягнення боргів населення за рахунок збільшення штрафів і спрощення правозастосування.

Про це йдеться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.

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Що буде тарифами:

Влада пообіцяла встановити тарифи на газ вище за рівень відшкодування витрат, одночасно захищаючи вразливі домогосподарства: "Ми зобов'язуємося не вводити обмеження цін на газ, який постачається домогосподарствам, також гарантувати, що оптові ціни будуть визначатися на прозорому та ефективному ринку", - йдеться в Меморандумі;

У тарифи для населення на опалення будуть закладені витрати постачальників, включаючи відрахування на підтримку інфраструктури;

Будуть зняті обмеження цін на електроенергію, що постачається населенню;

Крім того, буде вжито заходів, спрямованих на "покращення дисципліни платежів" населення. Для цього будуть розроблені інструменти, які забезпечать стягнення платежів із домогосподарств (у тому числі за рахунок збільшення штрафів та спрощеного правозастосування).

Субсидія:

Згідно з текстом документа, асигнування в бюджеті 2022 року на програми субсидій з оплати послуг ЖКГ достатні для тієї ж кількості учасників програм субсидій як і в поточному році за умови незмінності тарифів.

"Однак після перегляду тарифів навесні ми забезпечимо, щоб у переглянутому бюджеті були визначені необхідні ресурси для своєчасного і повного забезпечення зазначеної програми", - йдеться в документі.

Наглядова рада "Нафтогазу":

Згідно з підписаним документом, нова наглядова рада "Нафтогазу" має запрацювати до кінця січня 2022 року. Влада забезпечить проведення до квітня 2022 року незалежного аудиту.

У меморандумі зазначається, що державний Укргазвидобування продаватиме не менше 40-50% обсягів видобутого газу на вільному ринку.

Поділ операторів газорозподільних мереж:

Україна пообіцяла створити робочу групу, до якої увійдуть представники НКРЕКП, Міненерго та Антимонопольного комітету, з метою розробки до кінця березня 2022 року спільного плану дій для "забезпечення розробки та дотримання ринкових і антимонопольних правил, включаючи ефективний поділ операторів газорозподільних мереж і постачальників у всіх регіонах, щоб у них не міг бути один і той самий бенефіціарний власник".

"Регулятор буде нести відповідальність за верифікацію ефективності анбандлінгу", — зазначено в меморандумі.

Крім того, влада повинна забезпечити посилення конкуренції на оптовому ринку газу. Ціни повинні визначатися "на прозорому та ефективному ринку". З травня 2022 року "Укргазвидобування" продаватимуть щорічно не менше 40-50% видобутого компанією газу "на прозорій і конкурентній основі на місцевих біржах з рівним доступом для всіх учасників ринку". До 2024 року ця частка збільшиться до 100%.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш повинен був становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

22 листопада Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні траншу в 700 млн доларів. Україна отримала його 24 листопада.

24 листопада МВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

Автор: Олена Коваленко