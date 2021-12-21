За його словами, жодних віялових відключень не відбувається і не планується.

Жодних віялових відключень електроенергії в Україні не відбувається і не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Жодних віялових відключень не відбувається і не планується", - сказав він.

Читайте такожУкраїна збільшила витрати на закупівлю вугілляЗа його словами, міністерство звернулося до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з пропозицією мінімізувати планові ремонти енергомереж.

Окрім того, комісії пропонують проводити ремонти тільки за умови альтернативного живлення для споживачів, щоб вони не відчували негативу від припинення постачання електроенергії.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що в Україні з початку опалювального сезону не було жодних віялових відключень електроенергії. За його словами, "кількагодинні відключення, які можуть відбуватися в тому чи іншому населеному пункті, - це або невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередачі, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов'язані з погодними умовами".

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